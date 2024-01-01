В Києві відкрили для руху дві великі розв'язки

30 серпня в Києві після реконструкцій та ремонтів відкрили щонайменше дві дороги на околицях міста. Це розв’язка на перетині Богатирської та Полярної, на якій рухатимуться автомобілі та тролейбуси, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Другий об’єкт – Кільцева дорога поблизу Жулянського мосту. Там робили ремонт, почергово перекриваючи рух в одну зі сторін. Відсьогодні автотранспорт їде у дві сторони вільно. Щоправда, інфраструктуру ще дороблятимуть.

Також цікаво рух Північним мостом все ще обмежений

Новий шляхопровід на перетині вулиць Полярної та Богатирської працював ще з травня, однак зараз зробили зручні в’їзди та виїзди.

Для цього на об’єкті влаштували п'яти прогонову естакаду, з’їзди та заїзди транспортної розв’язки, тротуари та велодоріжки. Встановили зовнішнє освітлення, переклали інженерні мережі. Збудували й підземний пішохідний перехід з пандусами для маломобільних груп населення. Враховані всі вимоги щодо інклюзивності. Невдовзі завершать усі роботи з благоустрою території.

Ця розв’язка збільшить пропускну спроможність транспортного вузла й зменшить затори у цій частині Оболоні, покращить безпеку руху та екологічну ситуацію.

Також триває ремонт ділянки проїжджої частини на вулиці Богатирській та місцевих проїздів. Влаштовують дорожнє полотно, облаштовують тротуари та велодоріжки, встановлюють опори освітлення, оновлюють інженерні мережі.

Інша ділянка Кільцевої дороги страждала від заторів ціле літо. Це остання ділянка величезної магістралі навколо столиці, яка була не відремонтована. 30 серпня відкрили рух в обидва боки – від Жулянського шляхопроводу до повороту в місто Вишневе. Її протяжність – понад 1,5 км. Роботи там розпочали у вересні 2023 року.

Наразі рух для транспорту та заїзди з усіх прилеглих територій вже відкриті, доброустрій території поруч завершать невдовзі.