Сегодня столичные власти возобновили движение автомобилей по Южному мосту. Еще несколько мостов остаются закрытыми.

"Чтобы нормализовать движение автотранспорта и уменьшить пробки в столице, с сегодняшнего дня мы открыли Южный мост. Он больше месяца работал только для спецтранспорта и общественного транспорта”, – сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Теперь автомобильное сообщение между левым и правым берегами в Киеве осуществляется по трем мостам:

Северному

Дарницкому

Южному

Закрытыми для автотранспорта остаются мосты:

Метро

Патона

Напоминаем, что движение по киевским дорогам остается затрудненным из-за большого количества пропускных пунктов и оставленные на дорогах препятствия в виде бетонных блоков, противотанковых ежей, насыпей песка и грунта.