Сегодня столичные власти возобновили движение автомобилей по Южному мосту. Еще несколько мостов остаются закрытыми.
"Чтобы нормализовать движение автотранспорта и уменьшить пробки в столице, с сегодняшнего дня мы открыли Южный мост. Он больше месяца работал только для спецтранспорта и общественного транспорта”, – сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Теперь автомобильное сообщение между левым и правым берегами в Киеве осуществляется по трем мостам:
- Северному
- Дарницкому
- Южному
Закрытыми для автотранспорта остаются мосты:
- Метро
- Патона
Напоминаем, что движение по киевским дорогам остается затрудненным из-за большого количества пропускных пунктов и оставленные на дорогах препятствия в виде бетонных блоков, противотанковых ежей, насыпей песка и грунта.