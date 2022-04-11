Сьогодні столична влада відновила рух автомобілів Південним мостом. Ще кілька мостів залишаються закритими.

“Щоб нормалізувати рух автотранспорту та зменшити затори в столиці, відсьогодні ми відкрили Південний міст. Він більше місяця працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту”, - повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Тепер автомобільне сполучення між лівим та правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами:

Північним

Дарницьким

Південним

Закритими для автотранспорту лишаються мости:

Метро

Патона

Нагадуємо, що рух по київських дорогах лишається ускладненим через велику кількість пропускних пунктів та залишені на дорогах перешкоди у вигляді бетонних блоків, протитанкових їжів, насипів піску та ґрунту.