Сьогодні столична влада відновила рух автомобілів Південним мостом. Ще кілька мостів залишаються закритими.
“Щоб нормалізувати рух автотранспорту та зменшити затори в столиці, відсьогодні ми відкрили Південний міст. Він більше місяця працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту”, - повідомив мер столиці Віталій Кличко.
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Тепер автомобільне сполучення між лівим та правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами:
- Північним
- Дарницьким
- Південним
Закритими для автотранспорту лишаються мости:
- Метро
- Патона
Нагадуємо, що рух по київських дорогах лишається ускладненим через велику кількість пропускних пунктів та залишені на дорогах перешкоди у вигляді бетонних блоків, протитанкових їжів, насипів піску та ґрунту.