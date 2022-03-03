Сегодня после окончания комендантского часа, для сообщения между левым и правым берегами открыли Северный и Дарницкий мосты.

В четверг, 3 марта с 7 утра, для сообщения между левым и правым берегами для частного и общественного транспорта открыты Северный и Дарницкий мосты. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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“Хочу поблагодарить киевлян за выдержку. За соблюдение правил безопасности. Даже в период до комендантского часа – люди находятся дома или в укрытиях. Это сегодня важно! Потому что ситуация сложная. В городе, в некоторых районах, во дворы попали несколько снарядов. Жертв и раненых, слава Богу, нет. Загорелись несколько автомобилей. Поврежден частный дом. Пострадало помещение одного из отделений полиции Подольского района. Рядом с Киевом продолжались бои. Буча, Ирпень, Гостомель. Враг пытается прорваться к столице. Но украинские защитники держат оборону и останавливают оккупантов на подступах к столице. Вечером в городе прогремели несколько взрывов. Один из них, по предварительной информации, в районе железнодорожного вокзала. Сейчас мы выясняем детали”, – сказал Виталий Кличко.

Он напомнил, что с 20:00 до 7 утра в столице действует комендантский час. В это время по городу может передвигаться только транспорт со спецпропусками военного коменданта Киева.