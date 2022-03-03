С третьего марта в Запорожье движение автотранспорта через плотину Днепрогэс полностью запрещено.

Об этом в телеграме написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Он заявил, что отменяется курсирование муниципального транспорта из Днепровского района через Днепрогэс в центр города.

Читайте также: Выезжать на автомобилях из Украины разрешили без доверенностей, а загранпаспорта продлили на 5 лет

"Это вынужденные меры! Враг близко, и мы защищаемся”, – говорится в сообщении. Руководство города призвало жителей не выходить без надобности из дома, не пользоваться автомобилями.