З третього березня у Запоріжжі рух автотранспорту через греблю Дніпрогес повністю заборонено.

Про це у Телеграмі написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Він заявив, що скасовується курсування муніципального транспорту з Дніпровського району через Дніпрогес до центру міста.

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“Це вимушені заходи! Ворог близько, і ми захищаємося”, – йдеться в повідомленні. Керівництво міста закликало мешканців не виходити без потреби з дому, не користуватися автомобілями.