Сьогодні після закінчення комендантської години, для сполучення між лівим і правим берегами відкрили Північний і Дарницький мости.

У четвер, 3 березня з 7 ранку, для сполучення між лівим і правим берегами для приватного і громадського транспорту відкриті Північний і Дарницький мости. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

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“Хочу подякувати киянам за витримку. За дотримання правил безпеки. Навіть в період до комендантської години – люди перебувають вдома або в укриттях. Це сьогодні важливо! Бо ситуація складна. У місті, в деяких районах, у двори потрапили кілька снарядів. Жертв і поранених, слава Богу, немає. Загорілися кілька автівок. Пошкоджений приватний будинок. Постраждало приміщення одного з відділків поліції Подільського району. Поруч з Києвом тривали бої. Буча, Ірпінь, Гостомель. Ворог намагається прорватися до столиці. Але українські захисники тримають оборону і зупиняють окупантів на підступах до столиці. Ввечері в місті пролунали кілька вибухів. Один з них, за попередньою інформацією, в районі залізничного вокзалу. Зараз ми з’ясовуємо деталі”, – сказав Віталій Кличко.

Він нагадав, що з 20:00 до 7 ранку в столиці діє комендантська година. У цей час містом може пересуватися тільки транспорт зі спецперепустками військового коменданта Києва.