В Киеве открыли движение по мосту возле метро Дарница

В столице полностью открыли движение транспорта и пешеходов по обновленному путепроводу по обновленному путепроводу вблизи станции метро Дарница. Реконструкцию аварийного объекта коммунальная корпорация Киевавтодор начала в декабре 2024 года, а сейчас завершила главные работы, восстановив полноценное сообщение на одной из ключевых транспортных артерий левого берега.

Почему реконструкция была необходимой

Сооружение построили в 1963 году, и за более чем шестьдесят лет оно не проходило ни одного капитального ремонта. Инженерные обследования последних лет обнаружили существенные признаки износа конструкций, что создавало риски для движения транспорта, пешеходов и работы метрополитена. Поэтому объект включили в перечень приоритетных инфраструктурных проектов, которые город обновляет несмотря на сложную бюджетную ситуацию.

Что именно сделали строители

Во время реконструкции мостовики полностью восстановили несущую часть сооружения. Были установлены новые опоры, пролетные строения, ригели и мостовое полотно. На путепроводе и подходах к нему устроили новое асфальтобетонное покрытие, обновили все инженерные коммуникации, заменили освещение на современное LED и установили перильное и барьерное ограждение.

Для уменьшения шумовой нагрузки вдоль конструкции монтировали шумозащитные экраны, а для пешеходов и велосипедистов обустроили смежные вело-пешеходные тротуары.

Демонтаж опасной опоры и повышение пропускной способности

Одним из самых сложных и важных этапов реконструкции стал демонтаж старой опоры, расположенной непосредственно под путепроводом на Броварском проспекте. Ранее она частично сужала проезжую часть и создавала опасные места для маневров. После реконструкции опору вынесли за пределы дороги, что увеличило пропускную способность проспекта и уменьшило риск аварий.

Безбарьерность и непрерывность движения

Реконструкция выполнялась с соблюдением принципов безбарьерности: обустроены элементы инфраструктуры, обеспечивающие комфортное движение людей с инвалидностью и маломобильных групп. Работы проводили без остановки движения по Броварскому проспекту и непрерывной работы Киевского метрополитена, что позволило избежать транспортного коллапса в районе.

Восстановление общественного транспорта

С открытием обновленного сооружения на путепроводе запускается троллейбусный маршрут номер 29. Уже завтра работу возобновят также маршруты номер 50 и 50к, что позволит стабилизировать транспортное сообщение левого берега с центральной частью города.

Новый эксплуатационный ресурс и дальнейшие работы

После капитального ремонта эксплуатационный ресурс путепровода продлен минимум на три десятилетия. В 2026 году город планирует завершить ремонт подземного перехода и лестницы со стороны улицы Андрея Малышко, а также провести окончательную отделку сооружения и благоустройство прилегающей территории.

Столичная власть отмечает, что обновление мостов и путепроводов является одним из приоритетов, поскольку именно эти объекты обеспечивают ежедневные безопасные маршруты для сотен тысяч киевлян и гостей столицы.