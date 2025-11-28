У Києві відкрили рух мостом біля метро Дарниця

У столиці повністю відкрили рух транспорту та пішоходів оновленим шляхопроводом поблизу станції метро Дарниця. Реконструкцію аварійного об’єкта комунальна корпорація Київавтодор розпочала у грудні 2024 року, а зараз завершила головні роботи, відновивши повноцінне сполучення на одній із ключових транспортних артерій лівого берега.

Чому реконструкція була необхідною

Споруду збудували у 1963 році, і за понад шістдесят років вона не проходила жодного капітального ремонту. Інженерні обстеження останніх років виявили суттєві ознаки зношення конструкцій, що створювало ризики для руху транспорту, пішоходів та роботи метрополітену. Тому об’єкт включили до переліку пріоритетних інфраструктурних проектів, які місто оновлює попри складну бюджетну ситуацію.

Що саме зробили будівельники

Під час реконструкції мостовики повністю відновили несучу частину споруди. Було встановлено нові опори, прогонові будови, ригелі та мостове полотно. На шляхопроводі та підходах до нього влаштували нове асфальтобетонне покриття, оновили всі інженерні комунікації, замінили освітлення на сучасне LED та встановили перильне і бар'єрне огородження.

Для зменшення шумового навантаження вздовж конструкції монтували шумозахисні екрани, а для пішоходів і велосипедистів облаштували суміжні вело-пішохідні тротуари.

Демонтаж небезпечної опори та підвищення пропускної здатності

Одним з найскладніших і найважливіших етапів реконструкції став демонтаж старої опори, розташованої безпосередньо під шляхопроводом на Броварському проспекті. Раніше вона частково звужувала проїжджу частину та створювала небезпечні місця для маневрів. Після реконструкції опору винесли за межі дороги, що збільшило пропускну здатність проспекту та зменшило ризик аварій.

Безбар’єрність та безперервність руху

Реконструкція виконувалася з дотриманням принципів безбар’єрності: облаштовано елементи інфраструктури, що забезпечують комфортний рух людей з інвалідністю та маломобільних груп. Роботи проводили без зупинки руху Броварським проспектом та безперервної роботи Київського метрополітену, що дозволило уникнути транспортного колапсу в районі.

Відновлення громадського транспорту

З відкриттям оновленої споруди на шляхопроводі запускається тролейбусний маршрут номер 29. Уже завтра роботу відновлять також маршрути номер 50 та 50к, що дозволить стабілізувати транспортне сполучення лівого берега з центральною частиною міста.

Новий експлуатаційний ресурс та подальші роботи

Після капітального ремонту експлуатаційний ресурс шляхопроводу подовжено щонайменше на три десятиліття. У 2026 році місто планує завершити ремонт підземного переходу та сходів з боку вулиці Андрія Малишка, а також провести остаточне оздоблення споруди та благоустрій прилеглої території.

Столична влада наголошує, що оновлення мостів та шляхопроводів є одним із пріоритетів, оскільки саме ці об’єкти забезпечують щоденні безпечні маршрути для сотень тисяч киян та гостей столиці.