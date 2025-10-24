В Киеве открыли движение по новому мосту

В Киеве возобновили движение по обновленному путепроводу на улице Новоконстантиновской. Основные строительные работы завершили даже раньше, чем планировалось, а полное завершение проекта - с благоустройством прилегающей территории - ожидается до конца ноября.

Читайте также: В столице закупили турецкие автобусы за 18,6 миллиона евро

Реконструкция, что ждала более полувека

Путепровод, возведен еще в 1969 году, с тех пор ни разу не ремонтировался капитально и в конце концов стал аварийным. Из-за значительных повреждений несущих конструкций движение через него было потенциально опасным, поэтому капитальный ремонт стал вопросом срочным.

Во время реконструкции фактически построили новое сооружение:

установили новые опоры и ригели;

смонтировали 117 балок пролетных строений;

обновили мостовое полотно и сделали гидроизоляцию;

устроили современное асфальтобетонное покрытие.

Кроме того, обновили все подземные и наземные коммуникации, установили LED-освещение, современное перильное и барьерное ограждение.

Безбарьерность и комфорт

Современный объект полностью соответствует принципам безбарьерности: обустроены пониженные бордюры, тактильную навигацию для людей с нарушением зрения. Сейчас продолжается устройство тротуаров из фигурных элементов мощения (ФЭМ) на подходах к путепроводу, а также строительство велодорожек.

Общая протяженность путепровода составляет 218 метров, а ширина - 18 метров.

Срок службы - не менее 30 лет

После завершенного капремонта эксплуатационный ресурс сооружения продлен минимум на три десятилетия. Это означает, что путепровод прослужит без необходимости серьезного вмешательства еще долгое время.

Городская власть отмечает, что обновление мостов и путепроводов - это системная работа, направленная на повышение безопасности, надежности транспортной инфраструктуры и комфортности передвижения киевлян.