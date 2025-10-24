В Києві відкрили рух новим мостом

У Києві відновили рух оновленим шляхопроводом на вулиці Новокостянтинівській. Основні будівельні роботи завершили навіть раніше, ніж планувалося, а повне завершення проєкту — з благоустроєм прилеглої території — очікується до кінця листопада.

Реконструкція, що чекала понад півстоліття

Шляхопровід, зведений ще у 1969 році, з того часу жодного разу не ремонтувався капітально і врешті став аварійним. Через значні пошкодження несучих конструкцій рух через нього був потенційно небезпечним, тож капітальний ремонт став питанням терміновим.

Під час реконструкції фактично збудували нову споруду:

встановили нові опори та ригелі;

змонтували 117 балок прогонових будов;

оновили мостове полотно та зробили гідроізоляцію;

влаштували сучасне асфальтобетонне покриття.

Крім того, оновили всі підземні та наземні комунікації, встановили LED-освітлення, сучасне перильне та бар’єрне огородження.

Безбар’єрність і комфорт

Сучасний об’єкт повністю відповідає принципам безбар’єрності: облаштовано понижені бордюри, тактильну навігацію для людей із порушенням зору. Наразі триває влаштування тротуарів з фігурних елементів мощення (ФЕМ) на підходах до шляхопроводу, а також будівництво велодоріжок.

Загальна протяжність шляхопроводу становить 218 метрів, а ширина — 18 метрів.

Термін служби — щонайменше 30 років

Після завершеного капремонту експлуатаційний ресурс споруди продовжено щонайменше на три десятиліття. Це означає, що шляхопровід прослужить без необхідності серйозного втручання ще довгий час.

Міська влада наголошує, що оновлення мостів і шляхопроводів — це системна робота, спрямована на підвищення безпеки, надійності транспортної інфраструктури та комфортності пересування киян.