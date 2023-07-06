Они позволят увеличить удобство использования моста на левом берегу Днепра в столице.

Дарницкий мост в Киеве соединяет правый и левый берег Днепра, однако более 15 лет он не достроен. На левом берегу у него неудобные съезды, которые не позволяют многим живущим на том берегу Днепра киевлянам быстро доехать домой. Поэтому соседние мосты – Южный и мост имени Патона – были перегружены, а Дарницкий, напротив, имеет существенный резерв пропускной способности.

Проблема проезда на Левый берег приобрела больший масштаб после начала полномасштабного вторжения, когда движение через Южный мост было ограничено. Сейчас открыты два новых пути – один съезд с автомобильного моста направлен в сторону моста Патона, второй – в сторону Южного моста.

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По словам руководителя строительной компании "Автострада" Максима Шкиля, российское полномасштабное вторжение внесло коррективы в графики строительства, но уже в мае 2022 года Autostrada возобновила весь масштаб работ, чтобы ускорить открытие и минимизировать неудобства для водителей – работы выполняли в круглосуточном режиме за собственный!

Это первый пример реализации крупного строительного проекта центральной власти в Киеве, в отличие от мостов-долгостроев, годами возводимых в столице.

Новые съезды расположены сразу после переезда на левый берег Днепра, в Днепровскую набережную. Навигаторы пока не поддерживают новые решения. Развязки в конце моста до сих пор недостроенные.