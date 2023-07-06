Вони дозволять збільшити зручність користування мостом на лівому березі Дніпра у столиці.

Дарницький міст у Києві з’єднує правий та лівий берег Дніпра, однак понад 15 років він недобудований. На лівому березі у нього незручні з’їзди, які не дозволяють багатьом киянам, які живуть на тому березі Дніпра, швидко доїхати додому. Тому сусідні мости – Південний і міст імені Патона – були перевантажені, а Дарницький, навпаки, має суттєвий резерв пропускної здатності.

Проблема проїзду на Лівий берег набула більшого масштабу після початку повномасштабного вторгнення, коли рух через Південний міст було обмежено. Зараз відкриті два нових шляхи – один з'їзд з автомобільного мосту спрямований у бік мосту Патона, другий — у бік Південного мосту.

Також у тему зруйнований росіянами міст у Чернігові відкрили для руху

За словами керівника будівельної компанії “Автострада” Максима Шкіля, російське повномасштабне вторгнення внесло корективи у графіки будівництва, але вже у травні 2022 року Autostrada відновила весь масштаб робіт, щоб пришвидшити відкриття і мінімізувати незручності для водіїв - роботи виконували в цілодобовому режимі за власний рахунок!

Це перший приклад реалізації великого будівельного проєкту центральної влади в Києві, на відміну від мостів-довгобудів, які роками зводяться в столиці.

Нові з’їзди розташовані одразу після переїзду на лівий берег Дніпра, до Дніпровської набережної. Навігатори поки що не підтримують нові розв’язки. Розв’язки в кінці мосту досі недобудовані.