В столице открыли новую часть Большой кольцевой от ул. Богатырской до Оболонского проспекта.

Участок протяженностью чуть больше километра соединяет улицу Богатырская и Оболонский проспект.

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"Мы завершили строительство нового – уже третьего - участка Большой кольцевой дороги. Начали строить эти новые участки с 2016 года. Фактически это Северная объездная дорога столицы", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Город взял на себя обязательства сделать подъездную дорогу к тоннелю под рекой Днепр. Который будет соединять левый и правый берега и выходить на Троещину. Тоннель - это проект Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. И агентство должно его построить. Мы свои обязательства шаг за шагом выполняем", - информирует Виталий Кличко

Общая протяженность построенных с 2016 года трех участков – 3 км. В частности тот, что открыли недавно, — 1км 100м.

Другой участок Кольцевой дороги от Жулянского путепровода до поворота в г. Вишневое, на котором идет капитальный ремонт, откроют для движения позже, чем планировалось.

"Из-за неблагоприятных погодных условий и блокировки грузов на границе с Польшей, что привело к задержке поставок материалов для изготовления асфальтобетонной смеси, движение по этому участку планируется открыть в конце 2023 года", – сообщают в Киевавтодоре.