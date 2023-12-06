В столиці відкрили нову частину Великої кільцевої від вул. Богатирської до Оболонського проспекту.

Ділянка протяжністю трохи більше кілометра сполучає вулицю Богатирська та Оболонський проспект.

Читайте також: Рух Подільсько-Воскресенським мостовим переходом відкрито, але не для всіх

«Ми завершили будівництво нової – вже третьої - ділянки Великої кільцевої дороги. Почали будувати ці нові ділянки з 2016 року. Фактично це є Північна об’їзна дорога столиці», - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Місто взяло на себе зобов’язання зробити під’їзну дорогу до тунелю під річкою Дніпро. Який сполучатиме лівий і правий береги і виходитиме на Троєщину. Тунель — це проект Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. І агенство має його побудувати. Ми свої зобовʼязання крок за кроком виконуємо», - інформує Віталій Кличко

Загальна протяжність побудованих з 2016 року трьох ділянок – 3 км. Зокрема ж тієї, що відкрили нещодавно, — 1км 100м.

Іншу ділянку Кільцевої дороги від Жулянського шляхопроводу до повороту до м. Вишневе, на якому йде капітальний ремонт, відкриють для руху пізніше, ніж планувалося.

"Через несприятливі погодні умови та блокування вантажів на кордоні з Польщею, що призвело до затримки поставок матеріалів для виготовлення асфальтобетонної суміші, рух по цій ділянці планується відкрити наприкінці 2023 року", – повідомляють у Київавтодор.