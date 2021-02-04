Один из старейших и самых известных сервисных центров МВД, который находился на улице Тополева 19, переехал на новый адрес: улица Победы 20.

Сервисный центр №8041 переехал в новое перемещение площадью 2000 квадратных метров. Оно находится на столичной улице (не путать с проспектом) Победы 20.

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Новый сервисный центр выполнен в формате open space. Кроме просторного перемещения здесь есть большая прилегающая территория площадью 3.5 га., заезд с двух направлений (ул. Победы и ул. Мельниченко), территория под автодром для сдачи экзаменов, площадка для экспертной службы на 50 автомобилей, парковка для 600 автомобилей, а также большой 850-дюймовый экран электронной очереди.

Сейчас в новом сервисном центре – более 30 рабочих мест, на которых предоставляются услуги по регистрации и перерегистрации авто. Также здесь можно получить справку о несудимости, сдать экзамен и получить водительское удостоверение, разрешение на перевозку опасных грузов и другие услуги. Для самых маленьких посетителей есть детская комната.

Для обслуживания в новом сервисном центре МВД не обязательно записываться в электронную очередь. Услуги можно получить и в режиме “живой очереди” – здесь есть автомат, который выдает талоны с номером в очереди. Именно с воплощением таких автоматов во всех сервисных центрах МВД и связаны трудности с записью в электронную очередь через электронный кабинет водителя.