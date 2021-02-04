Один з найстаріших та найвідоміших Сервісних центрів МВС, який знаходився на вулиці Тополева 19 переїхав на нову адресу: вулиця Перемоги 20.

Сервісний центр №8041 переїхав у нове переміщення площею 2000 квадратних метрів. Воно знаходиться на столичній вулиці (не плутати з проспектом) Перемоги 20.

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Новий Сервісний центр виконаний у форматі open space. Окрім просторого переміщення тут є велика прилегла територія прощею 3.5 га., заїзд з двох напрямків (вул. Перемоги та вул. Мельниченка), територія під автодром для складання іспитів, майданчик для експертної служби на 50 автівок, парковка для 600 автомобілів, а також великий 850-дюймовий екран електронної черги.

Зараз у новому сервісному центрі – більше 30 робочих місць, на яких надаються послуги з реєстрації та перереєстрації авто. Також тут можна отримати довідку про несудимість, здати іспит та отримати водійське посвідченя, дозвіл на перевезення небезпечних вантажів та інші послуги. Для наймолодших відвідувачів є дитяча кімната.

Для обслуговування в новому Сервісному центрі МВС не обов’язково записуватись в електронну чергу. Послуги можна отримати і в режимі “живої черги” – тут є автомат, який видає талони з номером у черзі. Саме з втіленням таких автоматів у всіх Сервісних центрах МВС і пов’язані труднощі з записом в електронну чергу через електронний кабінет водія.