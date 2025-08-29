В Киеве открылся новый дилерский центр CUPRA

В команду CUPRA присоединился надежный партнер с 22-летним опытом в мире автомобилей. Это не просто открытие шоурума – это новый уровень драйва, стиля и энергии для всех, кто выбирает CUPRA.

"Авто-Киев" – это уверенность, стабильность и сервис, который дарит эмоции. А теперь – еще и уникальная возможность окунуться в мир CUPRA, где дизайн, инновации и скорость сочетаются в каждой детали. В шоуруме уже представлен полный модельный ряд бренда, чтобы каждый мог найти свой идеальный ритм движения.

Эксклюзив к открытию

Только сейчас – при покупке нового CUPRA можно получить страхование от военных рисков в подарок. Предложение действует до 15 сентября 2025 года. Новый центр расположен по адресу: Проспект Берестейский, 67, г. Киев. Киев.