Укр
Ру

У Києві відкрився новий дилерський центр CUPRA

У Києві відкрився новий дилерський центр "Авто-Київ". У закладі представлено повний модельний ряд CUPRA.
У Києві відкрили абсолютно новий дилерський центр CUPRA - Auto24

ФОТО: CUPRA|

Дилерський центр CUPRA

Євген Гудущан
logo29 серпня, 16:40
logo0
logo0 хв
Партнерський матеріал
Матеріали з позначкою "Спецпроєкт" чи "Партнерський матеріал" розміщені на комерційній основі. Редакція може не поділяти цю позицію.

До команди CUPRA приєднався надійний партнер із 22-річним досвідом у світі автомобілів. Це не просто відкриття шоуруму – це новий рівень драйву, стилю та енергії для всіх, хто обирає CUPRA.

Читайте також: Тест-драйв CUPRA Formentor VZ: генератор адреналіну

"Авто-Київ" – це впевненість, стабільність та сервіс, який дарує емоції. А тепер – ще й унікальна можливість зануритися у світ CUPRA, де дизайн, інновації та швидкість поєднуються у кожній деталі. У шоурумі вже представлений повний модельний ряд бренду, щоб кожен міг знайти свій ідеальний ритм руху.

Ексклюзив до відкриття

Лише зараз – при купівлі нового CUPRA можна отримати страхування від воєнних ризиків у подарунок. Пропозиція діє до 15 вересня 2025 року. Новий центр розташований за адресою: Проспект Берестейський, 67, м. Київ.

#CUPRA #Автоподія #Новини #Київ