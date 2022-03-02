Сегодня на маршруты вышел общественный транспорт. Однако будут работать только те маршруты, где можно обеспечить перевозку.

Городские власти призывают киевлян не передвигаться по столице без необходимости. Остальные мосты через Днепр остаются закрытыми.

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В КГГА напомнили водителям о суровом запрете занимать полосы общественного транспорта, чтобы обеспечить передвижение военной техники, машин быстрой и специальных служб. Особенно это касается открытых мостов (Северный и Южный).

Что касается метро, ​​то сегодня по всем направлениям "подземка" работает только по одному поезду на одном пути.

Напоминаем, что комендантский час в Киеве с 1 марта действует с 20:00 до 7:00.