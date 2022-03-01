Сьогодні на маршрути вийшов громадський транспорт. Однак працюватимуть лише ті маршрути, де можливо забезпечити перевезення.

Міська влада закликає киян не пересуватися столицею без нагальної потреби. Решта мостів через Дніпро залишаються закритими.

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У КМДА нагадали водіям про сувору заборону займати смуги громадського транспорту, щоб забезпечити пересування військової техніки, машин “швидкої” та спеціальних служб. Особливо це стосується мостів, які відкриті (Північний та Південний).

Що стосується метро, то сьогодні на усіх напрямках “підземка” працює лише по одному потягу на одній колії.

Нагадуємо, що комендантська година у Києві з 1 березня діє з 20:00 до 7:00.