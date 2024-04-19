Музей ретро-техники открывает свои двери для первых посетителей. В нем представлено немало старинных автомобилей и мотоциклов.

20 апреля 2024 года в Киеве, по адресу улица Малинская, 1, открывает свои двери единственный в Киеве уникальный музей ретро-техники "Колеса Истории".

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В музее можно увидеть более 100 автомобилей и мотоциклов, каждый из которых имеет свою увлекательную историю. Особенность музея заключается в том, что все экспонаты "живые" и находятся в состоянии "на ходу". Одна часть идеально сохранена, так называемые "капсулы времени", вторая находится в полностью оригинальном состоянии с некоторыми отпечатками времени и тягот эксплуатации, а третья - тщательно отреставрирована.

Кроме техники, музей также предлагает открыть для себя различные артефакты, которые помогут углубиться в атмосферу прошлых эпох. Радиоприемники и магнитофоны, старинные патефоны и телевизоры, и многое другое, некоторые из них находятся в рабочем состоянии в чем можно убедиться посетив интерактивную часть экспозиции.

Музей "Колеса Истории" будет открыт для посетителей еженедельно с пятницы по воскресенье, с 10:00 до 17:00. Приобрести билеты можно на сайте или непосредственно на месте. Цена билета – 200 грн. Предусмотрены льготные цены для детей и определенных категорий граждан.