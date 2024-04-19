Музей ретро-техніки відкриває свої двері для перших відвідувачів. У ньому представлено чимало старовинних автомобілів та мотоциклів.

20 квітня 2024 року в Києві, за адресою вулиця Малинська, 1, відчиняє свої двері єдиний у Києві унікальний музей ретро-техніки "Колеса Історії”.

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В музеї можна побачити більше 100 автомобілів та мотоциклів, кожен з яких має свою захоплюючу історію. Особливість музею полягає в тому, що всі експонати “живі” та перебувають у стані “на ходу”. Одна частина ідеально збережена, так звані “капсули часу”, друга знаходиться у повністю оригінальному стані з деякими відбитками часу і тягот експлуатації, а третя - ретельно відреставрована.

Окрім техніки, музей також пропонує відкрити для себе різноманітні артефакти, які допоможуть поглибитися в атмосферу минулих епох. Радіоприймачі та магнітофони, старовинні патефони та телевізори, щобільше, деякі із них перебувають у робочому стані в чому можна впевнитись відвідавши інтерактивну частину експозиції.

Музей "Колеса Історії" буде відкритий для відвідувачів щотижня з п’ятниці по неділю, з 10:00 до 17:00. Придбати квитки можна на сайті або безпосередньо на місці. Ціна квитка – 200 грн. Передбачені пільгові ціни для дітей та певних категорій громадян.