Во вторник, 26 марта, примерно в 06:00, в Киеве на улице Юрия Ильенко патрульный автомобиль попал в ДТП. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в социальной сети Facebook.

Водитель, который находился за рулем полицейского Toyota Prius вылетел с дороги и врезался в электроопору. Во время аварии сотрудница полиции, которая сидела в пассажирском кресле, получила травмы нижних конечностей и была доставлена в больницу, где ей оказывают необходимую помощь. Согласно предварительным данным водитель машины просто уснул за рулем.

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