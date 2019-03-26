У вівторок, 26 березня, приблизно о 06:00, в Києві на вулиці Юрія Іллєнка патрульний автомобіль потрапив в ДТП. Про це повідомляє Київ Оперативний на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Водій, який перебував за кермом поліцейського Toyota Prius вилетів з дороги і врізався в електроопору. Під час аварії співробітниця поліції, яка сиділа в пасажирському кріслі, отримала травми нижніх кінцівок і була доставлена в лікарню, де їй надають необхідну допомогу. Згідно з попередніми даними водій машини просто заснув за кермом.

Читайте також: Як Європа готується до ери безпілотних авто