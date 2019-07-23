В ночь на 27 июля на путепроводах на пересечении улицы Богатырской с проспектами Оболонский и Бандеры ограничат движение.

"Мы начинаем капитальный ремонт 4 путепроводов на пересечении ул. Богатырской с просп. Оболонский и ул. Бандеры. Первыми будем ремонтировать сооружения в направлении Северного моста", – сказано в сообщении коммунальной корпорации "Киевавтодор".

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"С 27 июля двустороннее движение будет организовано по одной стороне (по путепроводам в направлении выезда из города). Во время работ заменят асфальтовое покрытие, зальют новую монолитную плиту, усилят опоры и балки пролетов. Первые отремонтированные сооружения планируем открыть до конца этого года. А с весны 2020 года начать работы на соседнем стороне. Капитальный ремонт проводим одновременно с обновлением просп. Бандеры, чтобы не ограничивать движение дважды", – пишут Киевавтодоровцы.