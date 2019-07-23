У ніч проти 27 липня на шляхопроводах на перетині вулиці Богатирської з проспектами Оболонським і Бандери обмежать рух.

"Ми розпочинаємо капітальний ремонт 4 шляхопроводів на перетині вул. Богатирської з просп. Оболонським і просп. Бандери. Першими ремонтуватимемо споруди у напрямку Північного мосту", сказано в повідомленні комунальної корпорація "Київавтодор".

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"З 27 липня двосторонній рух буде організовано по одній стороні (по шляхопроводах у напрямку виїзду з міста). Під час робіт замінять асфальтове покриття, заллють нову монолітну плиту, підсилять опори і балки прогонів. Перші відремонтовані споруди плануємо відкрити до кінця цього року. А з весни 2020 розпочати роботи на сусідньому боці. Капітальний ремонт проводимо одночасно з оновленням просп. Бандери, щоб не обмежувати рух двічі", пишуть Київавтодорівці.