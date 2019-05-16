В связи с ремонтными работами движение транспорта по улице Березняковской будет ограничено.

Как сообщает КК "Киевавтодор", 16 и 17 мая с 08:00 до 18:00, в связи с ремонтом на ул. Березняковской, на участке от дома № 26 до Днепровской набережной будет частично ограничено движение транспорта.

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Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, а также не оставлять свои транспортные средства на проезжей части указанного участка, чтобы не мешать дорожным работам.