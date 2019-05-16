В зв’язку з ремонтними роботами рух транспорту по вулиці Березняківській буде обмежно.

Як повідомляє КК "Київавтодор", 16 та 17 травня з 08:00 до 18:00, у зв’язку з ремонтом на вул. Березняківській, на ділянці від будинку № 26 до Дніпровської набережної буде частково обмежено рух транспорту.

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Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт, а також не залишати свої транспортні засоби на проїжджій частині вказаної ділянки, аби не заважати дорожнім роботам.