На прошлых выходных вблизи станции метро "Дворец Спорта" из баллончиков расписали "Мерседес" на еврономерах.

Автомобиль инстаграм-блогера Олега Скуратова, который стоял вблизи ТРЦ "Гулливер" с нарушением правил дорожного движения, он нашел разрисованным краской из баллончиков. Пользователь автомобиля обратился в полицию за хулиганство.

Пользователи соцсетей предположили, что это было сделано из-за неправильной стоянки. Впрочем, как оказалось, к выходке причастен его знакомый, тоже инстаграм-блогер Мурафа. Последний выложил в Инстаграм-сторис видео, где он скрывается от полиции недалеко от места преступления, очевидно, после совершенной шалости. Оба "шутника" порадовались друг на друга и выкладывали это в Инстаграм. Однако, вероятно, один из них перешел грань дозволенного.

На автомобиле написаны нецензурные слова, причем по всему кузову. Чтобы восстановить это его, его, очевидно, придется перекрашивать.

Напомним, что готовит для "евроблях" новый парламент.