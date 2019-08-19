На минулих вихідних поблизу станції метро "Палац Спорту" з балончиків розписали "Мерседес" на єврономерах.

Автомобіль інстаграм-блогера Олега Скуратова, який стояв поблизу ТРЦ "Гуллівер" з порушенням правил дорожнього руху, він знайшов розмальованим фарбою з балончиків. Користувач автомобіля звернувся в поліцію через хуліганство.

Користувачі соцмереж припустили, що це було зроблено через неправильну стоянку. Втім, як виявилось, до витівки причетний його знайомий, теж Інстаграм-блогер Мурафа. Останній виклав в Інстаграм-сторіс відео, де він ховається від поліції недалеко від місця злочину, вочевидь, після вчиненої витівки. Обидва "жартівники" потішались один на одним та викладали це в Інстаграм. Однак, певно, один з них перейшов межу дозволеного.

На автомобілі написані нецензурні слова, причому по всьому кузову. Щоб відновити це його, його, вочевидь, доведеться перефарбовувати.

Нагадаємо, що готує для "євроблях" новий парламент.