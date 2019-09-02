Активисты движения "ОстановиЛося" воспитывали тех, кто ездит по встречной полосе.

Встречная полоса движения стала какой-то нормой жизни в городе Киеве. Даже при минимальном заторе (в 5-7 машин), некоторые водители считают нормой объехать всех по встречке. Причины разные: спешат, "чихают" на окружающих и ПДД, "так надо", дороги плохие, дороги не ремонтируются, "закипаю" и тому подобное. При этом нарушают не только обычные легковушки, но и маршрутки, инкассаторы и тому подобное.

Один из таких "лосей" на ул. Гната Хоткевича в Киеве ехал по встречной полосе даже с младенцем за рулем. Видимо, жара совсем плавит мозги людям. Что интересно: очень многие водители смотрят Акции "ОстановиЛося" и даже благодарят за наклейку. Но продолжают ездить по встречной полосе…

Напомним, почему Путину можно нарушать Правила, а другим - нет.