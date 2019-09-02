Активісти руху "ЗупиниЛося" виховували тих, хто їздить зустрічною смугою.

Зустрічна смуга руху стала якоюсь нормою життя у місті Києві. Навіть за мінімального затору (у 5-7 автівок), деякі водії вважають нормою об’їхати всіх зустрічкою. Причини різні: поспішають, "чхають" на оточуючих та ПДР, "так треба", дороги погані, дороги не ремонтуються, "закіпаю" тощо. При цьому порушують не лише звичайні легковики, але й маршрутки, інкасатори тощо.

Один з таких "лосей" на вул. Гната Хоткевича в Київ їхав зустрічною смугою навіть з немовлям за кермом. Мабуть, спека зовсім плавить мізки людям. Що цікаво: дуже багато водіїв дивляться акції "ЗупиниЛося" та навіть дякують за наклейку. Але продовжують їздити зустрічною смугою…

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