Volkswagen Touareg Влада Антонова сгорел ночью 17 февраля.

На улице Гоголевская в центре Киева в три ночи 17 февраля пожарные потушили автомобиль Volkswagen Touareg. В результате пожара повреждена передняя часть автомобиля и салон, – сообщают в ГСЧС Украины в г. Киеве.

Автомобиль принадлежит основателю сайта и Фейсбук-сообщества dtp.kiev.ua Владу Антонову, которые освещают аварии в столице, а также занимаются бездомными животными.

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На страницах этого ресурса указано, что машину подожгли "известные" люди, причем один из них находится тяжелом состоянии. В то же время в ГСЧС сообщают, что "жерв и пострадавших нет".

Скорее всего, владелец автомобиля знает или догадывается, кто ему поджег автомобиль и за что хотели отомстить. Возможно, он сообщит об этом в ближайшее время.