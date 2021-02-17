Volkswagen Touareg Влада Антонова згорів вночі 17 лютого.

На вулиці Гоголівська в центрі Києва о третій ночі 17 лютого вогнеборці загасили автомобіль Volkswagen Touareg. Внаслідок пожежі пошкоджено передню частину автомобіля та салон, – повідомляють в ДСНС України у м. Києві.

Автомобіль належить засновнику сайту та Фейсбук-спільноти dtp.kiev.ua Владу Антонову, яка висвітлює аварії в столиці, а також опікується бездомними тваринами.

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На сторінках цього ресурсу вказано, що машину підпалили "відомі" люди, причому один з них знаходиться важкому стані. Водночас ДСНС повідомляють, що "жерв та постраждалих немає".

Швидше за все, власник автомобіля знає чи здогадується, хто йому підпалив автомобіль та за що хотіли помститися. Можливо, він повідомить про це в найближчий час.