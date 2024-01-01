В Киеве поймали двух водителей с поддельными "правами"

Патрульная полиция Киева продолжает выявлять водителей с, вероятно, поддельными документами. В таких случаях полицейские передают подозреваемых следователям.

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Одно из таких событий случилось в Святошинском районе. Инспекторы остановили автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Во время проверки документов, патрульные обнаружили признаки подделки водительского удостоверения.

Другое происшествие случилось в Печерском районе. Патрульные обнаружили транспортное средство Hyundai, водитель которого остановился с нарушением ПДД. Проверив информацию о водителе согласно базам данных, установили, что мужчина не получал водительское в установленном законом порядке. Более того, водительское удостоверение, которое предоставил горожанин имело признаки подделки.

Во всех случаях полицейские составили на граждан соответствующие административные материалы и вызвали на место происшествия следователей. За использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 УК.