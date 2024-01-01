У Києві спіймали двох водіїв з підробленими "правами"

Патрульна поліція Києва продовжує виявляти водіїв з, ймовірно, підробленими документами. У таких випадках поліцейські передають підозрюваних слідчим.

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Одна з таких подій трапилася у Святошинському районі. Інспектори зупинили автомобіль Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів, патрульні виявили ознаки підробки посвідчення водія.

Інша подія трапилася у Печерському районі. Патрульні виявили транспортний засіб Hyundai, керманич якого зупинився з порушенням ПДР. Перевіривши інформацію про водія згідно з базами даних, встановили, що чоловік не отримував водійське у встановленому законом порядку. Ба більше, посвідчення водія, яке надав містянин мало ознаки підробки.

В усіх випадках поліцейські склали на громадян відповідні адміністративні матеріали та викликали на місце події слідчих. За використання підроблених документів передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 ККУ.