Киевские оперативники задержали угонщика автомобилей в Оболонском районе.

После угона мужчина спрятал авто в арендованном боксе и пытался разобрать на запчасти. Благодаря видео с камер системы "Безопасный город", полицейские нашли транспортное средство и установили личность злоумышленника. Фигуранту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

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"Мы просмотрели записи с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город" и установили маршрут движения похищенного транспортного средства. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что после угона автоугонщик спрятал иномарку в арендованном боксе на улице Тополевой. Далее угонщик пытался разобрать и продать авто на запчасти", – рассказал начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков

Во время обыска следователи обнаружили поддельные государственные номерные знаки, а также устройство для сканирования. Правоохранители задержали и доставили в районное управление полиции 44-летнего жителя Киевской области, а вещественные доказательства направили на экспертизу.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Сейчас Оболонский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит до двенадцати лет с конфискацией имущества.