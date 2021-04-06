Київські оперативники затримали викрадача автомобілів в Оболонському районі.

Після угону чоловік сховав авто в орендованому боксі та намагався розібрати на запчастини. Завдяки відео з камер системи "Безпечне місто", поліцейські знайшли транспортний засіб та встановили особу зловмисника. Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

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"Ми переглянули записи з камер відеоспостереження системи "Безпечне місто" та встановили маршрут руху викраденого транспортного засобу. Співробітники карного розшуку з’ясували, що після викрадення автоугонщик заховав іномарку в орендованому боксі на вулиці Тополевій. Далі викрадач намагався розібрати та продати авто на запчастини", - розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков

Під час обшуку слідчі виявили підробні державні номерні знаки, а також пристрій для сканування. Правоохоронці затримали та доставили до районного управління поліції 44-річного мешканця Київщини, а речові докази направили на експертизу.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Наразі Оболонський районний суд, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.