В Киеве покажут легендарные автомобили мирового автопрома

Крупнейший технический фестиваль Украины Old Car Land состоится с 3 по 4 мая в Киеве. В этом году организаторы Old Car Land подготовили сразу несколько тематических экспозиций.

Наиболее яркая часть фестиваля – это подборка легенд мирового автопрома, которые ездили по дорогам нашей планеты полвека назад. Citroen CX с гидропневматической подвеской, BMW 1502, которая заложила дизайн марки на 50 лет вперед, Mercedes-Benz W116, подаривший название наиболее популярному авто премиального сегмента... И это лишь небольшая часть олдтаймеров, которые вы сможете увидеть в тематической экспозиции под названием "Авто 70-х".

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Также посетители Old Car Land смогут ознакомиться с экспозицией мотоциклов Киевского мотозавода, которому в этом году исполняется 80 лет со дня основания. Среди анонсированных экспонатов – уникальные эскортные мотоциклы, которые были свидетелями визитов в Киев первых лиц иностранных государств, опытные образцы и первые модели КМЗ.

Кроме того, на отдельной локации будет собрана масштабная экспозиция военной и гражданской техники времен Второй Мировой войны. Все желающие смогут ознакомиться с уникальными американскими и немецкими полугусеничными тягачами, редкими образцами бронетехники, которые использовались на разных театрах боевых действий и др.

Среди других активностей мероприятия – обновленная экспозиция классических грузовых авто и автобусов, презентация нового суперкара от украинских инженеров, чемпионат среди игроков на винтажных игровых автоматах, крупнейшая в Украине выставка ретроигрушек и детских педальных машин и многое другое.

Опыт осеннего фестиваля продемонстрировал, что новая локация понравилась как гостям мероприятия, так и его участникам, ведь все имеют уникальную возможность кроме автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств фестиваля ознакомиться с крупнейшим собранием классических технических экспонатов Киева и Украины в музее "Колеса Истории", которое обновляется почти каждую неделю.

Кроме уникальных технических экспонатов, вниманию зрителей – интерактивные экспозиции, вкусные тематические фудкорты, фирменные сувениры и многое другое. Поэтому приглашаем владельцев классической техники и поклонников исторических машин – киевлян и гостей города – на настоящий технический праздник – фестиваль Old Car Land, который будет проходить 3-4 мая на территории музея "Колеса Истории" по адресу г. Киев, ул. Малинская, 1.