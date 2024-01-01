В Києві покажуть легендарні авто світового автопрому

Найбільший технічний фестиваль України Old Car Land відбудеться з 3 по 4 травня у Києві. Цього року організатори Old Car Land підготували одразу кілька тематичних експозицій.

Найбільш яскрава частина фестивалю – це підбірка легенд світового автопрому, які їздили дорогами нашої планети півстоліття тому. Citroen CX з гідропневматичною підвіскою, BMW 1502, яка заклала дизайн марки на 50 років вперед, Mercedes-Benz W116, що подарував назву найбільш популярному авто преміального сегмента… І це лише невелика частина олдтаймерів, які ви зможете побачити у тематичній експозиції під назвою "Авто 70-х".

Також цікаво які рідкісні авто брали участь у ювілейному фестивалі ретро-авто

Також відвідувачі Old Car Land зможуть ознайомитись з експозицією мотоциклів Київського мотозаводу, якому цього року виповнюється 80 років з дня заснування. Серед анонсованих експонатів – унікальні ескортні мотоцикли, які були свідками візитів до Києва перших осіб іноземних держав, дослідні зразки та перші моделі КМЗ.

Окрім того, на окремій локації буде зібрано масштабну експозицію військової та цивільної техніки часів Другої Світової війни. Усі охочі зможуть ознайомитись з унікальними американськими та німецькими напівгусеничними тягачами, рідкісними зразками бронетехніки, що використовувались на різних театрах бойових дій та ін.

Серед інших активностей заходу – оновлена експозиція класичних вантажних авто та автобусів, презентація нового суперкара від українських інженерів, чемпіонат серед гравців на вінтажних ігрових автоматах, найбільша в Україні виставка ретроіграшок та дитячих педальних машин і багато іншого.

Досвід осіннього фестивалю продемонстрував, що нова локація сподобалась як гостям заходу, так і його учасникам, адже всі мають унікальну можливість окрім автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів фестивалю ознайомитись з найбільшим зібранням класичних технічних експонатів Києва та України у музеї "Колеса Історії", яке оновлюється майже щотижня.

Окрім унікальних технічних експонатів, до уваги глядачів – інтерактивні експозиції, смачні тематичні фудкорти, фірмові сувеніри та багато іншого. Тож запрошуємо власників класичної техніки і шанувальників історичних машин – киян та гостей міста – на справжнє технічне свято – фестиваль Old Car Land, який проходитиме 3-4 травня на території музею "Колеса Історії" за адресою м. Київ, вул. Малинська, 1.