Які рідкісні автівки брали участь у ювілейному фестивалі Old Car Land: фото

Десятий Old Car Land запам’ятається великою різноманітністю техніки, якої, загалом, було представлено близько 300 одиниць. Відвідувачі ювілейного фестивалю змогли побачити автомобілі різних класів: від унікального Mercedes-Benz 770K, яких було випущено лише 205 одиниць, класичних Mini, SAAB, MG, BMW й до хот-рода, побудованого на базі Trabant.

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Також були представлені довоєнні експонати, такі як Opel Super 6, BMW 326 та Skoda Popular. Окрім цього, список унікальних зразків доповнили рідкісний спортивний кабріолет MG B, що перебував у власності в доньки засновника марки Morris Garage, Dodge Dart 1960 року, Pontiac Catalina Chevrolet Corvette.

Серед учасників фестивалю також були різноманітні автомобілі BMW, включно з 3-серією в кузові E21, розкішні Mercedes-Benz, декілька Porsche 924 та 944, Volvo 124 та 242, дрифтовий Nissan 200 SX та різні моделі Ford, деякі з яких були оснащені двигунами виробництва Cosworth.

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Водночас серед цікавих експонатів музею «Колеса Історії» були єдиний в Україні ГАЗ-А й інші радянські та американські автівки, що були збережені в чудовому стані.

До слова, в рамках події можна було побачити й рідкісні мотоцикли, експозицію військової техніки та мопеди Львівського мотозаводу.