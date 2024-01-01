Какие редкие автомобили участвовали в юбилейном фестивале Old Car Land: фото

Десятый Old Car Land запомнится большим разнообразием техники, которой, целом, было представлено около 300 единиц. Посетители юбилейного фестиваля смогли увидеть автомобили различных классов: от уникального Mercedes-Benz 770K, которых было выпущено всего 205, классических Mini, SAAB, MG, BMW и до хот-рода построенного на базе Trabant.

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Также были представлены довоенные экспонаты, такие как Opel Super 6, BMW 326 и Skoda Popular. Кроме этого, список уникальных образцов дополнили редкий спортивный кабриолет MG B, находившийся в собственности у дочери основателя марки Morris Garage, Dodge Dart 1960 года, Pontiac Catalina Chevrolet Corvette.

Среди участников фестиваля также были разнообразные автомобили BMW, включая 3-серию в кузове E21, роскошные Mercedes-Benz, несколько Porsche 924 и 944, Volvo 124 и 242, дрифтовый Nissan 200 SX и различные модели Ford, некоторые из которых были оснащены двигателями производства Cosworth.

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В то же время среди интересных экспонатов музея "Колеса Истории" были единственный в Украине ГАЗ-А и другие советские и американские автомобили, которые были сохранены в отличном состоянии.

К слову, в рамках события можно было увидеть и редкие мотоциклы, экспозицию военной техники и мопеды Львовского мотозавода.