Для реставрации мопеда нужны сам мопед, запчасти к нему, мастерская, слесарные навыки и немного свободного времени.

Когдаретроманы говорят о реставрации, они подразумевают довольно суровую, бескомпромиссную вещь. Их цель - получение "на выходе" техники, ни одним винтиком не отличавшейся от той, которая сходила с заводского конвейера десятки лет назад.

Следует признать, что все модели львовских мопедов в прошлом веке с точки зрения стиля всегда оставались "на уровне".

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Причем подразумевается не только внешний вид, но и остальные детали, которые не видны без разборки узлов. Включая тип гальванического покрытия (цинкование светлое и пассивированное, кадмирование, лужение и т.п.), например, на скрытых от глаз гайках и количество слоев краски на раме. Если вы готовы понимать реставрацию так же, вам будет смысл читать нашу статью дальше.

Что нужно для реставрации мопеда

Мопед

Прежде всего нужно купить достойный “исходник”. Это должна быть именно та марка (например, ЛМЗ), модель (скажем, "Карпаты"), и именно та модификация (допустим, "Спорт"), которую вы хотите получить как результат своей работы. Пусть на выбранном экземпляре будет не хватать многих специфических "спортовских" деталей, главное, чтобы с завода он был выпущен именно как "Спорт". Настоящие реставраторы не делают нужную модификацию (версию комплектации) из другой. Также рекомендуем выбирать экземпляр с максимальным количеством родных деталей, пусть даже они будут в не очень хорошем состоянии – все равно для идеальной реставрации все приходится зачищать, красить, хромировать, цинковать, полировать и прочее.

"Карпаты" и "Верховины" не выпускаются уже четверть века, но на чердаках и в старых сараях все еще можно найти экземпляры "в оригинале".

Донор

Это не обязательно, но очень удобно, тем более что вам при поиске по объявлениям будут попадаться некомплектные экземпляры мопедов с полезными для вас деталями или агрегатами.

Запчасти

Вам придется искать их по объявлениям в интернете, по развалам хлама на барахолках, на интернет-форумах коллег-мотоманов. Некоторые детали будут куплены зря, они окажутся либо непригодными, либо недостаточно качественными и затем будут заменены лучшими – таких проколов трудно избежать. Иногда из-за маленькой детали вам придется покупать целый узел, например, боковые фигурные катафоты "Верховины-6" сегодня можно найти только вместе с перьями вилки. Словом, каждый уважающий себя реставратор после завершения работы имеет в гараже немалый остаток деталей. Отдельные ответственные детали можно купить китайские, но знатоки считают это не совсем правильным. Тем более, что и качество такого "неоригинала" не очень хорошее.

Мастерская

К счастью, в случае с мопедом это может быть всего лишь амбар, лоджия или даже балкон. Но лучше все же – гараж или сарай, где кроме верстака с тисками можно будет иметь пространство для перемещений вокруг рамы, которая будет постепенно обрастать деталями.

Если восстановить старую Верховину полностью “в сток” не удается, можно использовать неоригинальные детали. Но главное – не нанести технике необратимых изменений.

Работы особой точности

При восстановлении мопедов типа “Верховина” и “Карпаты” не нужны особые слесарные навыки и специальный инструмент. Но могут понадобиться серьезные станочные работы, например, при подгонке ремонтного размера цилиндро-поршневой группы – токарные для поршня и расточные для цилиндра. Учтите, что не в каждом населённом пункте можно сразу найти профессионалов с таким оборудованием.

Покрытие

Конечно, особенно ценятся транспортные средства в родной – заводской – краске. Но если штатное лакокрасочное покрытие на деталях мопеда повреждено так, что полировка его уже не спасет, перекраски не избежать.

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При этом значение имеет не только цвет краски, но и толщина слоя на поверхности. Чтобы детали не выглядели залитыми краской, следует зачистить металл до блеска и наносить поочередно грунт и краску так, как это делалось на заводе. Слишком блестящей, как и матовой, краска тоже не может быть.

Наткнуться сегодня новые запчасти к советскому мопеду – большая удача. Но кто ищет – тот в конце концов находит.

На львовских мопедах в 1970-80-е было достаточно много хрома. Восстановить его в нынешних условиях непросто, да и качество современного покрытия не всегда высоко. Но на поздние модели ЛМЗ еще можно разыскать хромированные детали в хорошем состоянии. К слову, на поздних ”Верховинах” обода колес могли быть хромированными, а могли – крашеными. "Карпаты" кроме того комплектовали по выбору хромированными или крашеными крыльями.

Рекомендация Авто 24

Очень возможно, что после завершения реставрации у вас появится желание время от времени выкатывать свою игрушку во двор и кататься на ней. Если это будет повторяться более или менее часто, у вас возникнут проблемы. Как и любая неновая техника (а сделать новым мопед 25-35-летнего возраста вам не удастся), ваша “Верховина” или “Карпаты” начнет требовать внимания: ломаться, разрегулировываться, “плакать” маслом и т.д. Поэтому с этим вопросом стоит определиться еще перед началом реставрации – будет ли ваш раритет чисто музейным объектом, или будет иногда ездить по дорогам. В какой-то степени от этого решения будет зависеть и уровень реставрации. А может быть, вы сможете сделать себе и второй экземпляр ретромопеда – уже с прицелом на воскресные покатушки по дорогам.

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