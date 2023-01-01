Мопеды, на которых ездили жители Украины во второй половине ХХ века, сегодня становятся предметом увлечения и коллекционирования. "Верховина", "Карпаты", "Рига" были доступным и неприхотливым транспортом, но в определенных кругах нынешних знатоков считается, что по сравнению с зарубежными конкурентами они были настоящим ничтожеством. "Авто 24" разбирался, так ли это на самом деле.

Наверное, наиболее известный сегодня мопед советского времени – мокик "Карпаты" (1981 - 1997 гг.) производства Львовского мотозавода. Ему мы и подобрали конкурентов, взяв подряд несколько массовых моделей, которые продавались в Европе по состоянию на 1981 год – австрийских марок KTM и Steyr-Daimler-Puch, а еще японской Yamaha.

Мопеды во всем мире были обижены законодателями, заставлявшими конструкторов ограничивать максимальную скорость. У "Карпат" это достигалось через трансмиссию, у КТМ - дефорсированием двигателя.

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"Карпаты" VS иномарки

Честно говоря, мы сами удивились, сравнив "Карпаты" с их зарубежными аналогами. Оказалось, продукция Львовского мотозавода выглядит довольно конкурентоспособно – что по дизайну, что по основным характеристикам моторов (см. таблицу).

Европейские мопеды – одноклассники львовской модели “Карпаты”: австрийские Puch Magnum, Puch Pionier и Puch Ranger 4TL.

С точки зрения дизайна "Карпаты" ЛМЗ-2.160 и его модификации отнюдь не уступает своим европейским одноклассникам. Более того, украинский мопед имеет в стилистике дополнительную изюминку – молодежно-спортивные черты, сохраняя обоснованную ориентированность на широкую аудиторию. При этом можно заметить, что европейские производители легкого мототранспорта имели в номенклатуре не особые модификации моделей для части аудитории (как “Карпаты Спорт”), а отдельные модели, в частности, мопеды в стиле эндуро.

КТМ 504S, хоть и считался мопедом, имел концепцию мотоцикла с небольшим 50-кубовым двигателем. Причем - слабее мотора "Карпат".

У двухтактных моторов “Карпат” и “иномарок” была соизмеримая пощность и тяговые показатели. А к серьезным недостаткам отечественных мопедов можно отнести трансмиссию: 2-ступенчатой коробки передач не было ни у кого из конкурентов, все имели 4 скорости.

Характеристики мопедов европейского рынка начала 1980-х г.

Мопед Объем двигателя Мощность Скорость "Карпаты" 49,8 куб. см 1,8 – 2,2 л.с. 40–50 км/ч КТМ 504 S 47 куб. см 1,1 л.с. 40 км/ч Puch Magnum 48,8 куб. см 2,6 л.с. 40 км/ч Puch Pionier 48,8 куб. см 2,7 л.с. 40 км/ч Puch Ranger 4 TL 48,8 куб. см 2,7 л.с. 40 км/ч Yamaha FS1 49 куб. см 3,0 л.с. 50 км/ч

Японцы рулят

Отдельно следует сказать, что к началу 1980-х в мотоциклетном мире уже началось господство японских моделей. Сначала они удивили всех доступной ценой, потом – безотказностью, а потом уже – экономичностью и там где нужно, динамикой.

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Как по нам, то в сравнении с одним из самых популярных 50-кубовых “японцев“ начала 1980-х, Yamaha FS1, наши Карпаты в плане стиля никак не проигрывают. Но с точки зрения характеристик "японцы" уже тогда были более совершенными и, как минимум, более надежными. К тому же “Ямаха” явно претндвала на более высокий ценовой сегмент рынка.

В начале 1980-х японские бренды обрели авторитет как производители мототехники. Но в Европу поставляли только одну-две модели 50 куб. см. На фото – Yamaha FS1.

Yamaha FS1 был почти мотоциклом, хотя и с небольшим двигателем, но с четырьмя передачами, всеми гидравлическими амортизаторами, указателями поворотов, а в некоторых версиях – с дисковым гидравлическим передним тормозом. Хотя с другой стороны, для отдельных рынков (в частности, британского), наоборот, у Yamaha была педали велосипедного типа – благодаря чему этим мопедом официально могли управлять граждане 16-летнего возраста. Они, как и у нас, составляли значительную часть покупателей 50-кубовой техники.

Технический момент

Что касается долговечности, "Карпаты" могут упрекнуть еще одним моментом. Те, кто бывал недавно в странах постсоциалистической Европы, могли видеть там прямо на улицах старые мопеды конца ХХ ст. – в частности, Jawa Babetta и Simson S50. В тамошней европейской глубинке их понемногу используют по назначению. При этом наши “Карпаты” в деле можно увидеть разве что на ретрофестивалях.

Да, не стоит думать, что советские мопеды могли всерьез соревноваться по долголетию с австрийскими, немецкими или чехословацкими: "наши" здесь однозначно проигрывают. Но в оправдании продукции Львовского мотозавода можно сказать, что его модели относятся к несколько иному потребительскому сегменту.

Мопеды с педальным приводом и низкой рамой (мофа) юными гонщиками не использовались, поэтому многие из них и дожили до наших дней.

"Верховины" и "Карпаты" чаще всего прямо из магазина попадали в руки юных и очень энергичных "байкеров", которые в большинстве своем не знали пощады по отношению к своим большим игрушкам. А среди европейских пользователей легкой мототехники было больше людей почтенного возраста. Которые традиционно использовали мопеды не для гонок, а для неторопливых поездок, да и вообще старшему поколению свойственно бережное отношение к вещам как таковым.

Рекомендация Авто 24

Причина популярности мопедов и легких мотоциклов среди поклонников ретротехники – в доступности этого транспорта и невысокой стоимости владения экспонатом. Хотя здесь есть один нюанс. Чтобы получать от поездок на винтажной мототехнике чистые, оригинальные ощущения, надо, чтобы мопед был укомплектован настоящими, родными деталями, без апгрейда или тюнинга. В продаже сейчас доступны комплектующие к мопедам и мотоциклам прошлого века от современных китайских предприятий. Однако при всем нашем уважении к авторитету китайцев как опытных производителей мототехники мы советовали бы родные детали, произведенные в 1980-е на Львовском мотозаводе или на конвейерах его официальных поставщиков. Это вполне реально, хоть и непросто. Но почему вы думаете, что прикоснуться к истории будет совсем легко?

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