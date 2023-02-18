Для реставрації мопеда потрібні сам мопед, запчастини до нього, майстерня, слюсарні навички та трохи вільного часу.

Коли ретромани говорять про реставрацію, вони мають на увазі доволі сувору, безкомпромісну річ. В них на меті – отримання “на виході” такої техніки, яка б жодним гвинтиком не відрізнялася від тієї, яка сходила з заводського конвеєра десятки років тому.

Слід визнати, що всі моделі львівських мопедів минулого століття з точки зору стилю завжди залишалися “на рівні”.

У пізніх ”Верховин” ободи коліс могли бути хромованими, а могли – фарбованими. “Карпати” крім того, комплектували на вибір хромованими або фарбованими крилами.

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Причому мається на увазі не лише зовнішній вигляд, а й решта деталей, яких не видно без розбирання вузлів. Включаючи тип гальванічного покриття (цинкування світле та пасивіруване, кадміювання, лудіння тощо), наприклад, на схованих від очей гайках та кількість шарів фарби на рамі. Якщо ви готові розуміти реставрацію так само, вам буде сенс читати нашу статтю далі.

Що потрібно для реставрації мопеда

Мопед

Це має бути саме та марка (наприклад, ЛМЗ), модель (скажімо, “Карпати”), і саме та модифікація (наприклад, “Спорт”) яку ви хочете отримати як підсумок своєї роботи. Нехай на обраному екземплярі бракуватиме багатьох специфічних “спортовських” деталей, головне, щоб з заводу він був випущений саме як “Спорт”. Справжні реставратори не створюють одну модифікацію (версію комплектації) з іншої. Також радимо обирати екземпляр з максимальною кількістю рідних деталей, нехай навіть вони будуть у не дуже гарному стані – все одно для ідеальної реставрації все доводиться зачищати, фарбувати, хромувати, цинкувати, полірувати та інше.

“Карпати” та ”Верховини” не випускаються вже чверть століття, але на горищах та в старих сараях все ще можна знайти екземпляри “в оригіналі”.

Донор

Це не обов’язково, але дуже зручно, тим більше що вам під час пошуку у оголошеннях траплятимуться некомплектні екземпляри мопедів з корисними для вас деталями або агрегатами.

Запчастини

Вам доведеться шукати їх за оголошеннями в інтернеті, у розвалах металобрухту на барахолках, на інтернет-форумах колег-мотоманів. Деякі деталі будуть куплені даремно, вони виявляться або непридатними, або недостатньо якісними і потім будуть замінені кращими – таких проколів важко уникнути. Іноді через маленьку детальку вам доведеться купувати цілий вузол, наприклад, бокові фігурні катафоти “Верховини-6” сьогодні можна знайти лише разом з перами вилки. Одне слово, кожен поважаючий себе реставратор після завершення роботи має у гаражі залишок деталей. Окремі відповідальні деталі можна придбати китайські, але знавці вважають це не зовсім правильним. Тим більше, що і якість такого “неоригіналу” не дуже хороша.

Майстерня

На щастя, у випадку з мопедом це може бути всього лише комора, лоджія або навіть балкон. Але краще все ж таки гараж чи сарай, де крім верстака з лещатами можна буде мати простір для переміщень навколо рами, яка буде обростати деталями.

Якщо відновити стару “Верховину” стовідсотково “в сток” не вдається, можна використати неоригінальні деталі. Але головне – не зробити з технікою незворотних змін.

Роботи особливої точності

При відновленні мопедів типу “Верховина” та “Карпати” не потрібні особливі слюсарні навички та спеціальний інструмент. Але можуть знадобитися серйозні роботи, наприклад, при підгонці ремонтного розміру циліндро-поршньової групи – токарні для поршня і розточувальні для циліндра. Врахуйте, що не в кожному населеному пункті можна відразу знайти професіоналів з таким обладнанням.

Покриття

Звісно, особливо цінуються транспортні засоби в рідній – заводській – фарбі. Але якщо штатне лакофарбове покриття на деталях мопеда пошкоджене так, що полірування його не врятує, перефарбування не уникнути.

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При цьому значення має не лише колір фарби, а й товщина її шару на поверхні. Щоб деталі не мали вигляду залитих фарбою, слід зачистити метал до блиску і наносити почергово грунт та фарбу так, як це робилося на заводі. Надто блискучою, як і матовою, фарба також не може бути.

Натрапити сьогодні нові запчастини до радянського мопеда – велика вдача. Але хто шукає – той врешті-решт знаходить.

На львівських мопедах в 1970-80-ті було доволі багато хрому. Відновити його в нинішніх умовах непросто, та й якість сучасного покриття не завжди висока. Але на пізні моделі ЛМЗ ще реально розшукати хромовані деталі у гарному стані.

Рекомендація Авто 24

Дуже можливо, що після завершення реставрації у вас з’явиться бажання час від часу викочувати свою нову іграшку на двір та кататися на ній. Якщо це буде повторюватись більш-менш часто, у вас з’являться проблеми. Як і будь-яка ненова техніка (а зробити новим мопед 25- 35-річного віку вам не вдасться), ваша “Верховина” або “Карпати” почне вимагати уваги: ламатися, розрегульовуватись, “плакати” оливою тощо. Тому з цим питанням варто визначитися завчасно – чи буде ваш раритет суто музейним об’єктом, чи буде іноді працювати на шляхах. В якійсь мірі від цього рішення залежатиме і рівень реставрації. А можливо, ви зможете відновити для себе і другий екземпляр ретромопеда – вже з прицілом на використання на шляхах.

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