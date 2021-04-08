Подозреваемый управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Сегодня, около 5 утра, один из экипажей решил проверить припаркованные автомобили на проспекте Академика Глушкова. Патрульные знали, что раньше там случались кражи колес.

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По дороге инспекторы обратили внимание на автомобиль Toyota, который двигался без света фар. Когда водитель заметил патрульных, то выбежал из транспортного средства и попытался скрыться.

Разыскали беглеца быстро, а когда вернулись к его авто, сразу заметили в салоне колеса с дисками. Их патрульные насчитали шесть штук, точно по количеству отсутствующих у автомобилей Mitsubishi и Peugeot, что стояли неподалеку на кирпичах.

В дополнение к вероятному совершению кражи, патрульные заметили у задержанного явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на месте, результат – 1,27 промилле, что более в 6 раз превышает разрешенный уровень.

На мужчину составили протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Голосеевского управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия и предоставления правовой квалификации действиям задержанного.