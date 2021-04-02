В Голосеевском районе столицы зафиксировано 10 случаев кражи колес. Полиция не раскрыла ни одного.

Так как все кражи были совершены по одному адресу, и метод снятия колес идентичен, можно предположить что действует одна и та же группа лиц.

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"За месяц на Глушкова, 9, без колес оставили 10 автомобилей. Правоохранители пока не нашли злоумышленников и только "пожимают плечами"", – пишут на странице сообщества Киев Оперативный в соцсети.