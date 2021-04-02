У Голосіївському районі столиці зафіксовано 10 випадків крадіжки коліс. Поліція не розкрила жодного.

Оскільки усі крадіжки були скоєні за однією адресою, а метод зняття коліс ідентичний, можна припустити, що діє одна група осіб.

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"За місяць на Глушкова, 9, без коліс залишили 10 автомобілів. Правоохоронці поки не знайшли зловмисників і лише "знизують плечима", – пишуть на сторінці спільноти Киев Оперативный у соцмережі.