Підозрюваний керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Сьогодні, близько 5-ї ранку, один з екіпажів вирішив перевірити припарковані автомобілі на проспекті Академіка Глушкова. Патрульні знали, що раніше там траплялися крадіжки коліс.

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Дорогою інспектори звернули увагу на автомобіль Toyota, який рухався без світла фар. Коли водій помітив патрульних, то вибіг із транспортного засобу та спробував сховатися.

Розшукали втікача швидко, а коли повернули до його авто, одразу помітили у салоні колеса з дисками. Їх патрульні нарахували шість штук, точно за кількістю відсутніх в автомобілів Mitsubishi та Peugeot, що стояли неподалік на цеглинах.

На додачу до ймовірного вчинення крадіжки, патрульні помітили у затриманого явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти освідування на місці, результат — 1,27 проміле, що більше ніж у 6 разів перевищує дозволений рівень.

На чоловіка склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції для з'ясування обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманого.